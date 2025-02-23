Isparta’da 1 saatte toplam 16 sürücüye idari para cezası uygulandı

Isparta’da dün akşam saat 22.00 – 23.00 arasında Asayiş, Trafik ekipleri ve Çarşı ile Mahalle Bekçileri tarafından geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında toplam 141 şahıs ve 49 araç kontrol edilirken, 16 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Ekipler, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.