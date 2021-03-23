Isparta'da 18 gündür kayıp olan Zilfinur Bakır'ın cesedi göl kıyısında bulundu

Isparta'da, markete gittiğini söyleyerek evden çıkan ve 18 gün boyunca kendisinden haber alınmayan Zilfinur Bakır'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bakır, 5 Mart Cuma günü saat 10.00 sıralarında "markete cips almaya gidiyorum" diyerek evden çıktı.

Genç kadın eve dönmeyince, aile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Zilfinur Bakır'ın en son kaybolduğu gün saat 10.30 sıralarında yolda yürüdüğü sırada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı. Görüntüde yolda yalnız yürüdüğü görülen Zilfinur Bakır'ın üzerinde kot pantolon, pembe kazak ve hırka ile başında eşarp ve maskesi bulunduğu tespit edildi.

MİNİBÜSLE GELENDOST'A GELDİ



Zilfinur Bakır'ın kaybolduğu gün Yalvaç'tan Isparta'ya hareket eden yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiine geldiğinde indiği öğrenildi. Aynı araçta bulunan başka bir yolcunun ise kızın minibüsten indiğini gördüğü yönünde polise ifade verdiği belirtildi.

CESEDİ TANINMAZ HALDEYDİ



Isparta Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, arama çalışmalarını Zilfinur Bakır'ın en son görüldüğü bölge olan Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde yoğunlaştırdı.



Zilfinur Bakır'ın gittiği istikametlerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, bugün Eğirdir Gölü'nün Yeşilköy bölge kıyısında bir kadın cesedine ulaştı. Yapılan ilk incelemede tanınmayacak haldeki cesedin Zilfinur Bakır'a ait olabileceği değerlendirildi.



Cesedin üzerindeki kıyafetlerin Zilfinur Bakır'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunanlarla aynı olduğu, ayrıca olay yerinde bulunan cep telefonunun da yine genç kıza ait olduğu saptandı.



Yapılan incelemelerle cesedin, kayıp Zilfinur Bakır'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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