Isparta'da 2 cadde ve sokak karantinaya alındı

Isparta'da merkez Vatan Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

2 CADDE VE 2 SOKAĞA KARANTİNA

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu vakanın temas ettiği kişi sayısının çok olması, enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Vatan Mahallesi'ndeki 2 cadde ve 2 sokağın karantinaya alınmasına karar verdi.

10 HAZİRAN'A KADAR GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KONTROLLÜ YAPILACAK

Söz konusu cadde ve sokaklara giriş-çıkışlar 10 Haziran'a kadar kontrollü olarak sağlanacak.