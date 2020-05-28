Isparta'da 2 cadde ve sokak karantinaya alındı

Jsparta'da, bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 2 cadde ve 2 sokak karantinaya alındı.

NTV Haber - DHA 28.05.2020 - 15:41 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 15:44

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Isparta'da merkez Vatan Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

2 CADDE VE 2 SOKAĞA KARANTİNA

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu vakanın temas ettiği kişi sayısının çok olması, enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Vatan Mahallesi'ndeki 2 cadde ve 2 sokağın karantinaya alınmasına karar verdi.

10 HAZİRAN'A KADAR GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KONTROLLÜ YAPILACAK

Söz konusu cadde ve sokaklara giriş-çıkışlar 10 Haziran'a kadar kontrollü olarak sağlanacak.

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