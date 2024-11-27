Isparta'da ⁠2017'de çalınan tarihi eser Ankara’da yakalandı: Satmak için getirmişler

Edinilen bilgilere göre, geç Roma dönemine ait, yaklaşık bin 600 yıllık olan ve üzerinde Grekçe Roma ordusunda görevli Diodoros isminde Optio (Hemen her görevi üstlenmiş ve bundan dolayı çok çeşitli görevleri yerine getirmiş kişilere verilen bir rütbe) görevinde bulunan komutana ithafen yapılan mezar steli, 31 Ekim 2010 tarihinde Nevşehir’den Isparta'nın Yalvaç ilçesine tarihi eser satmaya geldiği belirlenen 4 kişinin Eğirler Köyü yakınlarında durdurulması sonucu ele geçirilmişti.