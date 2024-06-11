Isparta'da 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evde ölü bulundu

Isparta'da yalnız yaşayan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evde ölü bulundu.

Isparta'da 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evde ölü bulundu

merkeze bağlı Davraz Mahallesi'nde site içerisinde bulunan bir binanın 9'uncu katındaki daireden kötü koku geldiğini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından eve giren ekipler Masume Demirbilek'i (67) hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalar sonrasında Demirbilek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Masume Demirbilek'in evde yalnız yaşadığı ve üç gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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