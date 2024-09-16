Isparta'da 4 araç birbirine girdi: 5 kişi yaralandı

Isparta'da Mustafa S.'nin kullandığı 32 KGR 919 plakalı otomobil, Isparta-Keçiborlu kara yolunda önce Orman Bölge Müdürlüğüne ait Erkan K'nin yönetimindeki 32 ABN 287 plakalı otomobile, ardından seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Erkan K'nin kullandığı otomobil, radar uygulaması yapan polis memuru M. A. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada, araçlardaki aralarında polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

