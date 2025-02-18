Isparta'da acı olay: Elektrikli ısıtıcı devrildi, 4 yavru köpek can verdi

Isparta'da elektrikli ısıtıcının devrilmesinden dolayı yangın çıktı. Evin içerisindeki 5 köpekten 4 yavru öldü.

Isparta'da acı olay: Elektrikli ısıtıcı devrildi, 4 yavru köpek can verdi

Sanayi Mahallesi 3201 Sokak'taki dairede oturan Aslı A., saat 11.00 sıralarında 5 köpeğini evde bırakarak markete gitti.

Bu sırada köpeklerden birinin devirdiği elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı.

Yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler yangını kısa sürede söndürerek, soğutma çalışmaları yaptı. Yangında evde bulunan 5 köpekten yavru olan 4'ünün öldüğü belirlendi. 

Isparta'da acı olay: Elektrikli ısıtıcı devrildi, 4 yavru köpek can verdi - 1

Diğer ise kurtarıldı. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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