Isparta'da acı olay: Elektrikli ısıtıcı devrildi, 4 yavru köpek can verdi

Yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler yangını kısa sürede söndürerek, soğutma çalışmaları yaptı. Yangında evde bulunan 5 köpekten yavru olan 4'ünün öldüğü belirlendi.

Bu sırada köpeklerden birinin devirdiği elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı.

Diğer köpek ise kurtarıldı. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.