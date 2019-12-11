Isparta'da baba ve oğlu trafik kazası kurbanı

Isparta'da meydana gelen kazada baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

İbrahim Pekçevik (52) yönetimindeki otomobil, Keçiborlu-Uluborlu kara yolu Armutlu yokuşu mevkisinde, Mehmet Güldal idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü Pekçevik ile araçtaki babası Mehmet Pekçevik (86), olay yerinde yaşamını yitirdi.



Cenazeler, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Mehmet Pekçevik'in hastanedeki kontrollerinin ardından evlerine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.