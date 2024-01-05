Isparta’da bakır tencere hırsızı 2 şüpheli yakalandı

Isparta’nın merkeze bağlı Kayı köyünde F.C ve A.T isimli şahıslara ait evlerden bakır kazan, tencere çalınmasının üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını T.D ve Z.D isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edilerek, yapılan takip sonucunda yakalandı.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak, olayda çalınan 25 bin TL değerindeki eşyalar sahibine teslim edildi.