Isparta’da bir haftada 22 bin şahıs sorgulandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler hayata geçirdi.Yapılan uygulamalarda, 22 bin 134 şahıs sorgulandı, 62 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Ayrıca operasyonlarda 10 bin 890 araç kontrol edilirken, 7 ruhsatsız silah ele geçirildi.