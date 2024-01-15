Isparta’da çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

Isparta’da 3 katlı binanın çatısına tamir için çıkan kişi yere düşerek hayatını kaybetti.

Isparta’da çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

Olay,  sabah saatlerinde Gülistan mahallesi, 2825 Sokakta bulunan bir binada meydana geldi.

3 katlı binanın çatısına, tamir için çıkan 36 yaşındaki Rıdvan Kurtete tamir yaptığı esnada ayağı kayarak yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Düşme sonucu ağır yaralanan genç adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir hastanesine kaldırıldı.

Kurtete’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...