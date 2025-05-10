Isparta'da dev mantarlar bulundu

Güneykent beldesi Baladız Mahallesi'ndeki kırsal alanda ailesiyle yürüyüşe çıkan Yusuf Yalçın, yürüyüş sırasında iki dev mantarla karşılaştı.

Mantarları evine getiren Yalçın, "Mantarları tarttım, biri 2,5 kilogram, diğeri de 1,5 kilogram ağırlığında geldi. İlk defa böyle bir mantar gördüm. Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı." diye konuştu.



Yalçın, mantarları zehirli mi zehirsiz mi olduğunu bilmedikleri için yemediklerini sözlerine ekledi.

