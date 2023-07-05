Isparta'da doğa yürüyüşünde kaybolan kişiden acı haber

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, 3 gün önce doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 63 yaşındaki Halis Şimşek arazide ölü bulundu.

Isparta'da doğa yürüyüşünde kaybolan kişiden acı haber

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'dan 'nın Eğirdir ilçesine gelen ve arkadaşlarıyla çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan Halis Şimşek'i (63), Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Sivri tepesi yakınında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekibi, yaklaşık 150 metre yüksekten düştüğü tespit edilen Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şimşek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi'ne götürüldü.

Isparta'da doğa yürüyüşünde kaybolan kişiden acı haber - 1

Eğirdir Gölü kıyısındaki Akpınar köyü Oluklu Hacı mevkisinden 2 Temmuz'da yürüyüşe çıkan Şimşek'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Isparta'da doğa yürüyüşünde kaybolan kişiden acı haber - 2

İhbar üzerine bölgede İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma timi, jandarma komandoları, AFAD ve belediye ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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