Isparta'da doğalgaz zehirlenmesi: Bir kişi öldü, üç kişi hastaneye kaldırıldı

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir adreste Nevzat Karaboğa'nın (35) hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



Olay yerine, polis, itfaiye ve doğalgaz şirketinden ekipler sevk edildi.



Ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Karaboğa'nın eşi Aynur ve çocukları Tuana ve Rabia Karaboğa Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Otopsinin ardından Karaboğa'nın kesin ölüm nedeni belirlenecek.