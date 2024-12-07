Isparta'da ev yangını

Isparta'da Bağlar Mahallesi 2712 Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katındaki dairede dün saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Polis evde inceleme yaptı.

