Isparta'da ev yangını

Isparta'da binanın 3'üncü katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Isparta'da ev yangını

'da Bağlar Mahallesi 2712 Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katındaki dairede dün saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Polis evde inceleme yaptı.

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