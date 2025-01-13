Isparta'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'da Demet Yılmaz'ın kullandığı 32 LF 508 plakalı otomobil, Senirkent-Uluborlu kara yolunun 28. kilometresinde, karşı yönden gelen Ali T. idaresindeki 32 ABH 357 plakalı kamyonetle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan diğer sürücü ise sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.



Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.