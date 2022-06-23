Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da ayrı yaşadığı iki aylık hamile eşini öldüren kişi tutuklandı.



Tutuklanan Ayhan Yılmaz, ifadesinde, eşiyle bir aydır aile içi meseleler nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söylediği öğrenildi.



Olay günü eşiyle konuşmaya gittiğini öne süren zanlının, "Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim." dediği belirtildi.



Hızırbey Mahallesi'ndeki ailesinin yaşadığı eve bir süre önce yerleşen Rabia Yılmaz ile görüşmek için dün gece adrese gelen Ayhan Yılmaz arasında tartışma çıkmıştı.

İddiaya göre, Ayhan Yılmaz'ın silahla rastgele ateş etmesi üzerine mermilerin isabet ettiği iki aylık hamile eşi hayatını kaybetmiş, annesi Ayfer Aydınlı hafif yaralanmıştı. Polis ekipleri, kaçan Ayhan Yılmaz'ı yakalamıştı.



UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Eşiyle bir süredir sorun yaşadığı öne sürülen Rabia Yılmaz'ın şikayeti üzerine 16 Haziran'da Ayhan Yılmaz hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Rabia Yılmaz'ın oğlu annesinin cenaze töreninde

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ



Rabia Yılmaz için ikindi vakti asri mezarlık camiinde cenaze töreni yapıldı.

Cenazeye Rabia Yılmaz’ın ilk eşinden olan 8 yaşındaki oğlu, erkek kardeşi Taner Yıldız ve yakınları ile Isparta Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, meslek odaları başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Rabia Yılmaz’ın cenazesi Akyol Mezarlığında toprağa verildi.



Isparta Şehir Hastanesi’nde karşılama görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Rabia Yılmaz’ın kısa süre önce hayatını Ayhan Yılmaz ile birleştirdiği öğrenildi. Rabia Yılmaz’ın ilk evliliğinden olan oğluyla beraber Ayhan Yılmaz’ın yanına taşındığı, bir süre sonra çift arasında geçimsizlik başladığı belirtildi. Bunun ardından Rabia Yılmaz’ın annesinin evine geri döndüğü kaydedildi.