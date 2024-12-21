Isparta’da hırsızlık ve yaralama suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Isparta’da hırsızlık suçundan 33 yıl 4 ay, kasten yaralama suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan iki şahıs, emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta’da hırsızlık ve yaralama suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Adli makamlar tarafından "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle " suçundan 33 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan A.E.A. ve "Kasten Yaralama" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan A.M., emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma sonucu saklandıkları yer tespit edilen iki şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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