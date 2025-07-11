İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Isparta-Konya Karayolu Sorkuncak köyü mevkisinde, öğle saatlerinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Otomobildeki Raziye Kura'nın (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



İki otomobildeki 9 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.