Isparta'da inşaattan demir çalarken dans etti

Olay, Hızırbey Mahallesi 1572'nci Sokak'taki inşaatta meydana geldi.

Dün sabah inşaata gelen firma sahibi, 10 bin lira değerinde demirin çalındığını fark edip polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.