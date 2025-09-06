Isparta'da kaçakçılık operasyonu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Dün, Isparta merkezde iki ikamete yapılan aramalarda; 79 litre kaçak sahte şişelenmiş alkol, 12 adet aroma kiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 6 bin dal boş makaron ve 250 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında, 5607 Sayılı ''Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'' çerçevesinde adli işlem başlatıldı.