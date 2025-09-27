Isparta'da motosiklet denetimileri devam ediyor

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün il genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik geniş çaplı trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan çok sayıda sürücüye yasal işlem uygulandı.

Denetimlerde; kırmızı ışık ihlali yapan, koruyucu kask kullanmayan ve yeterli sürücü belgesi bulunmayan, tescil plakası mevzuata aykırı olan, yaya geçidi, kaldırım ve yaya yollarını kullanan, trafiğin ters yönünde seyreden, abartı egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Ayrıca, kurye taşımacılığı yapan motosiklet ve motorlu bisikletlerin, P türü yetki belgesi ile bu belgeye kayıtlı taşıt belgelerinin bulunup bulunmadığı da denetim kapsamına alındı.