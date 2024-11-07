Isparta'da müstakil evde yangın: 1 yaralı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Isparta'nın Dere Mahallesi 2615 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Küçükökten'in ikamet ettiği evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Alevlerin hızla yayılmaya başlaması üzerine Küçükökten ve evde birlikte yaşayan Ahmet Cirimin ile Fatih Cirimin, yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak müdahaleleri yetersiz kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangına müdahale sırasında Fatih Cirimin elinden yaralandı. Yaralı Fatih Cirimin, olay yerinde ambulans içerisinde tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yangında, evin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi.