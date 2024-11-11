Isparta’da odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y.'ye ait evin odunluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangını görenlerin muhtarlığa haber vermesinin üzerine olay yerine köy itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yangın nedeniyle mahalleli panik yaşarken hızla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında odunluk bölümünde maddi hasar oluşurken çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.