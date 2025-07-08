Isparta'da orman yangını

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Isparta'da orman yangını

'nın Eğirdir ilçesi Beydere Köyü Karaburun mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarıyla itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekibi alevlere müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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