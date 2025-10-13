Isparta'da otomobil domuz sürüsüne çarptı: Beş yaralı

Isparta'da domuz sürüsüne çarpan otomobildeki beş kişi yaralandı.

Kaza Gönen ilçesinde yaşandı.

Erol K'nin (51) kullandığı 32 MKR 54 plakalı otomobil, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu İğdecik köyü mevkisinde domuz sürüsüne çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan dört kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.