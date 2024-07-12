Isparta’da otomobil ile akülü bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Isparta’nın Yalvaç ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolundan Yalvaç otogarı istikametine seyir halinde olan Melih Kaan Y. (22) idaresindeki 32 ABE 648 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan ve Eflatun B. (83) idaresindeki üç tekerlekli akülü bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Melih Kaan Y. bisiklet sürücüsü ve bisiklette yolcu olarak bulunan Süleyman B. yola savrularak yaralandı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.