Isparta’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 4 ölü

Bayram Ali E. idaresindeki otomobil, Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde M.D'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Bayram Ali E. ile otomobilde bulunan Kadir E. ve 8 yaşındaki Z.Ç.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.D. ve otomobildeki Azerbaycan uyruklu Semira R. ile Zilan K. ve Mustafa Ali E. çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semira R. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yaralılardan Mustafa Ali E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.