Isparta'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.
Isparta-Konya Karayolu'nun Şarkikaraağaç ilçesi mevkiinde dün saat 20.15 sıralarında Halil Altunkaynak idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Turan D. yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Halil Altunkaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Altunkaynak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Trafik Kazası
- Otobüs
- Ölüm
- Isparta Şarkikaraağaç