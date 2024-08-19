Isparta'da otomobil ve tarım aracı çarpıştı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Hikmet Kaya'nın (23) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Isparta -Senirkent kara yolu Üçyol-Dörtyol mevkisinde Fadime Aytan'ın (33) kullandığı pat pat ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan C.K, B.B, F.D, Ş.A, H.T, D.G yaralandı, pat patta yolcu olarak bulunan Zehra Uygun (59) ve Gülfidan Güllü hayatını kaybetti.



Yaralılar ise ambulanslarla Uluborlu ve Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.