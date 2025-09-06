Isparta'da park ve mesire alanı denetimi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan park, bahçe ve mesire alanlarında denetimler gerçekleştirdi.

Millet Bahçesi, Sağlık Parkı, H. Sultan Sosyal Tesisleri Parkı, Ayazmana Mesireliği, Gökçay Mesireliği, Çayboyu, Türkoloji Parkı, Ali Kaya Parkı, Fatih Parkı ve Kırkent Parkı'nda kontroller yapıldı. Uygulamalarda 300 şahıs ve 73 araç sorgulandı. Kusurlu bulunan 33 araca ise idari işlem uygulandı.