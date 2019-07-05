Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Isparta'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.