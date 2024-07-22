Isparta'da tarihi eser operasyonu! 102 adet tarihi eser ele geçirildi

Isparta'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 102 adet tarihi eser ele geçirilerek, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da tarihi eser operasyonu! 102 adet tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığı olaylarını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

20 Temmuz tarihinde Keçiborlu-Dinar kara yolu üzerinde icra edilen neticesinde, O.Ç. (39) ve S.Ç. (58) isimli şahıslarla birlikte, 98 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılarak, ele geçirilen 102 adet tarihi eser Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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