Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
İsmail Ş. idaresindeki işçi servisi olarak kullanılan midibüs, Dursun Aksoy Caddesi kavşağında Ömer T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mutlu D, İlker Ö, Osman Nejat A, Ercüment T, Burcu T, Ali Eren T, Nisa T. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Isparta'da trafik kazası: 9 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.