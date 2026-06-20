Isparta'da tur otobüsü devrildi. 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

20.06.2026 20:03

Isparta'da tur otobüsü devrildi. 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
IHA

Isparta’da tur minibüsü şarampole yuvarlandı

AA, İHA
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.

 

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

 

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

 

Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

 

Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi.