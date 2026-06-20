Isparta'da tur otobüsü devrildi. 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Kaza, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü sınırları içerisinde Isparta -Konya D330 Karayolu üzerinde meydana geldi. Köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen midibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.



Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık , jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5’i ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.



ISPARTA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kazanın saat 18.50 sıralarında seyir halinde bulunan bir midibüsün sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yol kenarındaki bahçeye devrilmesi neticesinde meydana geldiği bildirildi.



Açıklamanın devamında ise, "Meydana gelen kazada araçta bulunan toplam 30 yolcudan 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5’i ağır olmak üzere 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımız; Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçelerimizdeki hastanelere sev edilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ihbarının alınmasının ardından sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş, gerekli müdahaleler ivedilikle gerçekleştirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.