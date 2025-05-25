Isparta'da tur otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada 27 kişi yaralandı.
Ramazan Açan'ın kullandığı yolcu otobüsü, Isparta-Afyonkarahisar Karayolu Koçtepe kavşağı mevkisinde Mehmet Akgün idaresindeki tur otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yolcuların bir kısmı otobüsün camlarını kırıp dışarı çıktı.
Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ile tur otobüsündeki 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Otobüs
- Isparta Gönen