Isparta'da tur otobüsü şarampole devrildi: Yaralılar var
Isparta'da günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü şarampole düştü. Kazada 16 kişi yaralandı.
Isparta-Afyon Karayolu'nun 25'inci kilometresi Baladız köyü kavşağında saat 05.00 sıralarında günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole düştü.
Kazada 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.
Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Otobüs
- Isparta