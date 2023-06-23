Isparta'da üniversite öğrencisine silahlı saldırı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sena Aybike K.'ye (22), Modern Evler Mahallesi'nde yanına gelen Ş.U. tabancayla ateş açtı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Sena Aybike K.'yi, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Olay yerinden kaçan şüpheli Ş.U., polis ekiplerince yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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