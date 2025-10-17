Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında operasyon hayata geçirdi.

Bu kapsamda, 15 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda 2 paket halinde toplam 1,30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, diğer şüpheli ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçlamasıyla dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.