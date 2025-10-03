Isparta'da uyuşturucu operasyonuna gözaltı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İlk operasyonda bir ikamet ve araca yönelik yapılan aramalarda; 1,20 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 471 adet fişek ve 5 adet şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, bir diğer şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

İkinci operasyonda ise 2 şahıs ve bir ikamette yapılan aramalarda; 6,2 gram eroin, 0,37 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bu operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.