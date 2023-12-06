Isparta’da yoğun sis kazaya neden oldu: 2 ölü, 2 yaralı

Sağlık ekipleri Cemal Soysal ile aynı araçta bulunan Hamdi Özdemir’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.



Yaralanan Ö.O.T. ve aynı araçtaki A.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastanelerde tedaviye alındı.



Cemal Soysal ile Hamdi Özdemir’in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu.



Bölgede yoğun sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü belirtilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.