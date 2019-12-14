Isparta'da zincirleme kazaya neden olan alkollü sürücüye rekor ceza

Isparta’da sürücü belgesi daha önce 4 kez alkolden iptal olan alkollü sürücü, bu kez alkollü şekilde seyrettiği sırada zincirleme kazaya neden olarak yaralandı. Kaza sonucunda alkollü sürücüye ceza kesildi.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Gülevler Mahallesi’nde meydana gelen kazada aracıyla hızlı bir şekilde ilerleyen Ahmet Ş., direksiyon hakimiyetini kaybederek, kırmızı ışıkta bir araca arkadan çarptı. Ahmet Ş'nin çarptığı araç ise savrularak bir kamyonete çarptı.



Kazaya sebep olan Ahmet Ş. şıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarıldı. Ahmet Ş'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan dört kez ceza aldığı, ehliyetine de 2031'e kadar kadar el konulduğu öğrenildi.

Ahmet Ş'nin ehliyetinin iptal süresi yaptığı kazanın ardından 2036'ya uzatıldı.