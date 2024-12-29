Isparta'daki antik kentte bulundu: Kanser hastalığı için tılsımlı kolye

Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, gazetecilere, kolyenin antik kentteki Aedilicus Tepesi'nde bulunan kilise çevresinde yapılan kazılarda bulunduğunu söyledi.



Tılsımlı kolyenin, yapılan araştırmalarda kanser hastalığına karşı yapılmış olduğunun belirlendiğini aktaran Özhanlı, "Antiokheia kazılarında bugüne kadar bulunmuş en ünik eserlerden birisi olan amulet üzerinde yapılan çalışmaların ardından elde edilen veriler, buluntunun önemini daha da arttırmıştır." dedi.



Özhanlı, kolyenin antik dönemde kanserin bilgi kökenlerine ışık tuttuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Kızı hastalanan bir babanın, kızının iyileşmesi için yaptırıp, boynuna amulet olarak taktırmış olduğu kolyenin bir yüzünde yengeç, diğer yüzünde ise bu hastalıktan kurtulması için yazılmış sözler yer almaktadır. Kanserli tümörün yengece benzetilmesi aslında hastalığın adının nedenidir. Çünkü 'karkinos' Yunanca'da yengeç anlamına gelmektedir. Günümüzde, kullanılan 'kanser' kelimesi de ismini Yunanca'daki 'yengeç' isminden almaktadır. Bu tür tılsımlı taşlar, Helenistik dönemden başlayarak, milattan sonra 4. yüzyıla kadar yaygın bir şekilde kullanılmışlardır. Antiokheia'da bulunan örnek, Anadolu'da günümüze kadar bulunmuş, en iyi korunmuş ve en anlamlı resim ve yazı içeriğini vermektedir."