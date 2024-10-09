Isparta'daki silahlı kavgada 9 kişiye tutuklama

Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan ve silahlı kavgada sonucu gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 9 şüpheliden E.H, H.H, E.C, E.P, M.A.K, A.Y. ve İran uyruklu H.T, A.A, S.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



7 Ekim'de iki grup arasında önceden husumet nedeniyle çıkan kavgada, 9 kişi gözaltına alınmıştı.

