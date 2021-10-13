Isparta'nın gül pembesi mahkemelik oldu

Isparta'da gül üretimi başladığından bugüne çok sayıda ulusal ve uluslararası şirket ile 1954 yılında kurulan Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik), gül yağı ve gül suyu başta olmak üzere gül ürünlerinin üretimi ve satışını gerçekleştiriyor. Isparta gülünden elde edilen gül yağı dünyaca ünlü birçok kozmetik ve parfüm markası tarafından kullanılıyor.

GÜL YAĞI İTHALATI ORTAYA ÇIKTI



Özellikle son yıllarda yönetimi eleştirilen Gülbirlik'in, gül üretiminde Isparta'nın en önemli rakibi olan Bulgaristan'dan 2018 yılında gül yağı ithal ettiği ortaya çıkmıştı. Dönemin Isparta Genç İşadamları Derneği Başkanı ve aynı sektörde faaliyet gösteren Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) meclis üyesi Barış Gümüş, 8 bin üretici ortağı bulunan Gülbirlik'in, Bulgaristan'dan gül yağı ithal ettiğine dair 90 bin 385 euroluk belge ortaya çıkarmıştı.



YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞRDI



Gümüş, gül yağını dünyaca ünlü parfümeri ve kozmetik markalarının kullandığını, Isparta gülünün üretimi ve üreticisini teşvik etmek yerine Bulgaristan'dan gül yağı ithal edilmesini eleştirerek, Gülbirlik yönetimini istifaya davet etmişti. Bulgaristan'dan gül yağı ithal edilmesinin ortaya çıkmasıyla, Isparta kozmetik sanayinin en büyüklerinden biri olan Barış Gümüş ve Gülbirlik arasındaki gerilim, sonrasında taklit ürün suçlamalarıyla mahkemeye intikal etti.



İLK DAVADA 'TAKLİT DEĞİL' KARARI



Isparta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren MCC Kozmetik Sanayi A.Ş. firmasının sahibi Barış Gümüş aleyhine, tescilli markası Ala Rose'nin gül suyu ürünlerinin şişe ve kutularında, Gülbirlik'e ait Rosense markasına ait şişe ve kutularla gül pembesi renklerinin, şişe ve kutularındaki tasarımın taklit edildiğine dair dava açıldı.

Mahkeme 'başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek malı satışa arz etmek veya satmak' suçlamasıyla açılan davada, Barış Gümüş'e ait ürünler üzerinde marka taklidi yapılmadığına karar verdi.



ÜRÜNLERİN TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ



Gülbirlik aynı yıl İstanbul 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne, gül suyu ürünlerinde kullanılan gül pembesi renkler de dahil taklit edildiğine dair ihtiyati tedbir talebiyle başka bir dava açtı. Bu davada ise ihtiyati tedbir kararı kapsamında, firmanın markasına ait gül suyu ürünlerinin toplatılmasına karar verildi.



Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik ise iki yıldır süren bir konu olduğunu belirterek, 6 defa bilirkişiye gittiğini, 5'inde gül suyunun içeriği değil ancak ambalaj, tasarım ve dizaynına ilişkin 'birebir aynıdır' diye sonuç çıktığını söyledi.

RENK MESELESİ DEĞİL



Daha önce de başka firmalarla benzer iki olay yaşandığını ve açılan iki davayı da kazandıklarını belirten Çelik, bu firmalardan bir daha taklit etmeyeceğine yönelik güvence alındıktan sonra konunun kapatıldığını kaydetti. Çelik, gül suyu firmalarının kendilerine ait marka yaratmak istiyorlarsa, özgün tasarım ve ambalajlar oluşturmaları gerektiğini dile getirdi.