Erzurum'da üniversite öğrencisi Efekan Yer, kullandığı kremin kurbanı oldu.
22 yaşındaki Yer, Erzurum'da seyyar satıcıdan cilt kuruluğu için krem aldı. Kremi süren üniversite öğrencisi bir süre sonra yüzünün yanmaya başladığını fark etti.
Kısa süre sonra yüz derisi soyulmaya başlayan genç hastaneye gitti.
Yanık Merkezi'nde tedavi edilen Efekan Yer'in yüzünde ikinci derece yanık tespit edildi.
Öğrencinin, işportada satılan kreme alerjik reaksiyon gösterdiği belirtildi.
İşportadan aldığı krem yüzünü yaktı
NTV HaberTürkiye
Erzurum'da bir üniversite öğrencisi, cilt kuruluğunu gidermek için aldığı kremi sürünce yüzünde ikinci derece yanık oluştu.
Erzurum'da üniversite öğrencisi Efekan Yer, kullandığı kremin kurbanı oldu.