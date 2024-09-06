İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi kimdir, kaç yaşındaydı?

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk asıllı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Amerikan vatandaşı da olan Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vuruldu. Söz konusu haberler ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin hayatı merak edildi. Peki, Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi kimdir, kaç yaşındaydı?

İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen bir protestoya katılanlara askerlerinin gerçek mermiyle saldırdığı bildirildi. Saldırıda Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivistin hayatını kaybettiği açıklandı. Türk asıllı ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da dünyaya geldi.

Eygi, Filistinli çiftçileri koruma kampanyasının bir parçası olarak Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak görev alıyordu. Eygi, Faz’a kampanyasının üyesi olduğu iddia ediliyor. Bu yapının, askeri operasyonlara ve yerleşimci saldırılarına karşı Filistinli çiftçileri destekliyor.

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