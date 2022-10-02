İsrail Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması

Kabine toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye'ye büyükelçi atanmasının normalleşme yolunda önemli bir adım olduğun söyledi.

İsrail Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yair Lapid 20 Eylül'de New York'ta bir araya gelmişti

Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin Ankara'ya Büyükelçi atamasının " ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım olduğunu" söyledi.

Lapid, İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilere değindi.

Aralarında İsrail'in Ankara Büyükelçisi Idit Lilian'ın da yer aldığı bazı atamaların bugün hükümete sunulacağını belirten Lapid, "Bu son bir yıldır üzerinde çalıştığımız Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım. Geçen hafta Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile New York'ta buluştum. Ekiplerimize, ekonomik, diplomatik ve turizm ilişkilerini geliştirmek için talimat verdik." diye konuştu.

Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasının kararlaştırıldığını ve karşılıklı büyükelçi atanacağını açıklamıştı.

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