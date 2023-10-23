İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ardından İsrail Başkonsolosluğu önündeki protestolarda gözaltına alınan 18 kişiden 9’u serbest bırakıldı.



Levent’teki başkonsolosluk binası önünde gerçekleşen protestolarda, plaza içine girmeye çalışanlara engel olunmuş, polis 18 kişiyi gözaltına almıştı.



Gözaltına alınan 18 kişi işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerden 9’u işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



9 şüpheliden 8’i adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Diğer 9 kişinin ise işlemleri devam ediyor.